Anket: Hayat pahalılığı bütün sıkıntıların başını çekiyor

ASAL Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında seçmenlere, 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 68,6'sı 'ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını' verdi.

14-25 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 520 kişiyle yapılan ankete katılanların yüzde 5,2 ise en önemli sorunu 'işsizlik' olarak tanımladı. 'her şey sorun' yanıtı ise yüzde 4,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 3,5'lik bir kesim ise bu soruya 'mülteciler' cevabını verdi. 'sorun yok' diyenler yüzde 1,4'te kaldı.

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Aynı soruya yanıt verenlere ikinci olarak "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 27,9'u tercihini AKP'den yana kullanırken, yüzde 26,7'lik kesim de 'hiçbiri' dedi. Üçüncü sırada yüzde 18,8 ile CHP, dördüncü sırada yüzde 6 ile İYİP, beşinci sırada yüzde 4,9 ile HDP, altıncı sırada yüzde 4,7 ile MHP yer aldı.