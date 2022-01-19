Halka 'gerekirse simit yenilecek' diyen Hülya Avşar, lüks restoranın arka kapısından kaçtı

Ekonomik kriz hakkında konuşan Hülya Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmış, sözleri büyük tepki çekmişti.

Avşar, önceki gün arkadaşlarıyla Etiler'deki lüks bir restoranda yemek yedi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenen Avşar, mekanın arka kapısından çıkmak istedi. Çam ağaçlarının arkasına saklanarak şoförünü yanına çağırdı. Ancak daha sonra karşısında basın mensuplarını gördü.



Avşar, "Neden arka kapıdan çıktınız?" sorusu üzerine gülmeye başladı. Avşar, "Vallahi ben de anlamadım, mekan görevlileri 'Sizi arka kapıdan kaçıralım' deyince ben de 'tamam' dedim" şeklinde konuştu.