TKP'den Hülya Avşar'a çağrı: Gelsin saray soytarıları beklesin kuyrukta

Gıda fiyatlar günlük artarken İBB’ye bağlı İstanbul Halk Ekmek büfelerinde yurttaşlar piyasa fiyatları altında ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.
Hava sıcaklığının 5 ila 0 derece arasında seyretiği Kartal'da soğuk ve yağışlı havalara rağmen ucuz ekmeğe erişebilmek için kuyrukta bekleyen yurttaşlara TKP üyeleri bildiri dağıttı.
Burada bir açıklama da yapan TKP üyeleri Hülya Avşar’ın "Gerekirse simit yiyeceğiz" sözlerine tepki göstererek "Gerekirse simit yiyeceğiz diyen Saray soytarıları, gelsinler onlar beklesinler ekmek kuyruklarında. Güzel ülkemizin zenginliklerini yiyenler, kasalarını doldururken biz buzdolaplarımızı bile dolduramıyoruz." dediler.
Kartal'da ekmek kuyruğu
TKP, açıklamasında şunları kaydetti: