TKP'den Hülya Avşar'a çağrı: Gelsin saray soytarıları beklesin kuyrukta

Gıda fiyatlar günlük artarken İBB’ye bağlı İstanbul Halk Ekmek büfelerinde yurttaşlar piyasa fiyatları altında ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının 5 ila 0 derece arasında seyretiği Kartal'da soğuk ve yağışlı havalara rağmen ucuz ekmeğe erişebilmek için kuyrukta bekleyen yurttaşlara TKP üyeleri bildiri dağıttı.

Burada bir açıklama da yapan TKP üyeleri Hülya Avşar’ın "Gerekirse simit yiyeceğiz" sözlerine tepki göstererek "Gerekirse simit yiyeceğiz diyen Saray soytarıları, gelsinler onlar beklesinler ekmek kuyruklarında. Güzel ülkemizin zenginliklerini yiyenler, kasalarını doldururken biz buzdolaplarımızı bile dolduramıyoruz." dediler.

Kartal'da ekmek kuyruğu

TKP, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sırf daha ucuz diye bizleri halk ekmek büfelerinin önünde soğukta, kışta, yağışta beklemek zorunda bırakanlar, biz yoksullaştıkça zenginleşenlerdir. Gelsinler onlar yaşasınlar bu zamlarla. Kolaysa onlar 4 bin 250 lirayla yaşasınlar.

Ayağa kalkacağız. Bize ekmek kuyruklarını reva görenlerden hesap sormak için ayağa kalkacağız. Aydınlık bir gelecek için çocuklarımız için ayağa kalkacağız. Ayağa kalkmak için örgütleneceğiz."