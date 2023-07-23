Halk TV'den Eren Erdem'e: Anlaşmanın miktarını açıklasın

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in, 'partiyle Halk TV ilişkisinin sonlandığını' açıklamasına tepki göstererek, "Bu öyle bir açıklama ki, sanki Halk TV'nin bütün yayınlarını CHP sponsor olmuş gibi, arada böyle tuhaf bir ilişki varmış gibi" dedi. Babaeker, Halk TV adına Erdem'den anlaşmanın miktarını açıklamasını istedi.

Babaeker konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı tarafından yayınlanan açıklama ile ilgili olarak; 'bir mesaj yayınlandı ve deniliyor ki; Halk TV isimli kanalla 1 Ocak 2023 yaptığımız anlaşmayı tek taraflı olarak feshediyoruz. Bu neden oldu? Öncelikle tüm Halk TV izleyicilerinden özür dileyerek başlamak istiyorum. Çünkü her gün yeni zamlarla güne uyandığımız bir dönemde , vergi zam yağmurunun yaşandığı bir dönemde, bir milletvekilin ceza evinde olduğu bir dönemde, bir olayı anmak için toplananların polis şiddetine maruz kaldığı bir dönemde biz kamuoyunu bu sorunla meşgul ettiğimiz için, sizin sorunlarınızı anlatmamız gereken bir dönemde bunları konuştuğumuz özür diliyorum herkesten' dedi.

'Bu anlaşma gizli, saklı bir anlaşma değil'

Şöyle anlatayım olayı; biz dün akşam saatlerinde öğrendik CHP genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem iması ile yayınlanan metni. Bu öyle bir açıklama ki, sanki Halk TV'nin bütün yayınlarını CHP sponsor olmuş gibi, arada böyle tuhaf bir ilişki varmış gibi. Cafer Mahiroğlu açıkladı aslında bu ilişkiyi. Önce şunu açıklamak istiyorum. Bu anlaşma gizli, saklı bir anlaşma değil. Bu anlaşma yeni de yapılmadı ancak yapılmadığı dönemler de oldu. Bu anlaşma CHP'nin grup toplantılarını, açıklamaları baştan sona yayınlanmasını içeriyor. ve ayrıca partinin reklamlarını yayınlamayı içeriyor. Ayrıca bu anlaşma Sayıştay denetiminden geçti. Açık bir anlaşma yani gizli saklı hiç bir şey yok. Bu anlaşma CHP'nin yayın politikasına müdahalesini, konuk dikte etmesini, haberlere müdahale etmesini asla içermiyor.

Haberin zamanlama ve duyuruluş şekli bakımından Eren Erdem'in aldığı karar, onun imzası, onun aklı bu. Buradan çağrı yapıyorum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu karar neden, nasıl alındı? Bunun açıklamasını yapmasını bekliyoruz. Mesela Eren Erdem'in bu fırtınalı dönemde CHP yönetimine girmiş olması, bu kadar ciddi kararlara imza atmış olması nasıl mümkün oluyor? Bu karar partiyi büyük bir yanlışa sürüklemektir.

'Haberler hoşuna gitmediği zaman aradaki ticari anlaşmayı sopa olarak kullanan bir zihniyet'

Bir de şunu söylemek istiyorum; biz bu sansür, baskı gibi konulara iktidardan çok alışkınız. Bu senelerdir AKP iktidarında hep oldu. Halk TV boşuna mı senelerdir RTÜK'ten en fazla ceza alan haber kanalı. Seçmenden ben iktidara geldiğimde beni istediğiniz gibi eleştireceksiniz diyen bir Genel Başkan ve onun yardımcısı, haberler hoşuna gitmediği zaman aradaki bir ticari anlaşmayı bir sopa olarak kullanan bir zihniyet. Seçimi Millet ittifakı kaybetti evet ama seçimden sonraki dönemi de çok kötü yönetti."

Halk TV olarak CHP'ye iki sorumuz var. Birincisi Eren Erdem'in bu anlaşmanın miktarını açıklamasını istiyoruz. CHP'ye ne kadar ödeme yapılıyor? Şöyle bir algı var sanki Halk TV'yi CHP finanse ediyor gibi. Çünkü biz de açıklayacağız. Ve bu anlaşma yalnızca Halk TV ile mi yapıldı yoksa başka gazete ve yayın organları ile yapıldı mı? Benzer anlaşmalar var mı, onlar da fesih edildi mi? Yoksa bu fesih kararı Halk TV'deki yorumcuların, gazetecilerin, program katılımcılarının yaptıkları yorumlara duyulan rahatsızlıktan mı kaynaklanıyor? Bunların yanıtını merak ediyoruz."