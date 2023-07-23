Halk TV gerilimi büyüyor: CHP'li Eren Erdem'den yeni açıklama

CHP'yle Halk TV arasında dün akşam saatlerinde sözleşme feshiyle başlayan, bugün ise Serhan Asker'in Antalya Döşemealtı'ndaki tarihi Kırkgöz Hanı'nda gerçekleştirmeyi planladığı programın iptaliyle devam eden gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

Gerçek Gündem'deki habere göre, eleştirilerin odağı haline gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den açıklama geldi. Erdem, "Ne sansür getiririz, ne yasaklarız" dedi.

'Halk TV ile kurumsal ilişkimiz sonlanmıştır'

Erdem şunları söyledi:

"Bu sabahtan itibaren Halk TV’de başlayan yayınlar doğrultusunda açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir. Halk TV ile kurumsal ilişkimiz sonlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kararları kişiselleştirilmemelidir. Halk TV’nin kj bölümüne 'Eren Erdem sözleşmeyi feshetti' şeklinde ifadeler koyulması makul bir yaklaşım değildir. Kurucu Parti olarak kurumsal kimliğimiz, merkez ve yerel temsilcilerimizi kapsar.

Elbette Halk TV, program yapmak maksadıyla 'her TV kanalı' kadar Belediyelerimizden yer tahsis talebinde bulunabilir. Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir. Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, 'SANSÜR uygulama ifadesi' yoktur.

'Ne sansür getiririz, ne yasaklarız'

Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur. Bu bağlamda; almış olduğumuz 'tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma' kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir. Halk TV'de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir.

Türkiye'de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz."