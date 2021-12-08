Halk TV muhabiri Hazar Dost gözaltına alındı

Halk TV muhabiri Hazar Dost, Antalya'daki yurtta katledilen öğrenci haberinin takibi için gittiği Antalya'da gözaltına alındı.
Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Dost'un havaalanında bekletildiği ifade edildi.
Yayın yasağı gelmişti
Antalya'da tarikat yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney, yurtta kalan üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u satırla katledip "Deccal'i vurdum" diye bağırmıştı.
Olaya tepkiler sürerken üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un tarikat yurdunda vahşice öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.