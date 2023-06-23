Halk Oyunları Yarışması'nda usulsüzlük iddiası: 'Hem federasyonda hem de kulübü var'

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun İzmir’de 11 Haziran'da Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği kulüpler arası halk oyunları il birinciliği yarışmasına katılan özel halk oyunları kulüplerinden biri olan Bornova Halk Oyunları Spor Kulübü (Border) ekibinin usulsüzce üst tura çıkarıldığı iddia edildi.

Border’de Yönetim Kurulu Başkanı olan Volkan Bakkallar aynı zamanda yarışmayı düzenleyen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nda Yönetim Kurulu üyesi. Bakkallar'ın yarışma sonuçlarına kendi kulübü lehine müdahale ettiği söyleniyor.

Bakkallar'ın ayrıca 2018'de CHP'den İzmir milletvekili aday adaylığı, 2019 yılında da yine CHP'den İzmir Bornova Belediye Başkanlığı aday adaylığı bulunuyor.

Veliler CİMER'e şikayet etti

Çocuklarının hakkının yendiğini belirten ve soL'a ulaşan bazı velilerse sonuçlara isyan ederken konunun araştırılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet başvurusu yaptığını ifade etti.

Velilerin başvurusunda özetle şöyle denildi:

"Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun İzmir’de düzenlediği Halk oyunları yarışmalarında 2011-2023 yılları arasında yarışmaya katılan Bornova Halk Oyunları Spor Kulübü (Border) ekipleri düzenli olarak üst tura çıkarılmaktadır. Border’de Kulüp başkanlığı ve yöneticiliği yapan Volkan BAKKALLAR bu süreç diliminde (2011-2023 arası) federasyonda farklı görevlerde ve 2 yıldır da federasyonun yönetiminde aktif olarak bulunup yarışmaların sonuçlarına kendi lehine müdahale etmektedir.

Yarışmada sonuçlara müdahale edildiği için çocuklarımızın hakkı yenilmiştir. 11 Haziran 2023'te Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Halkoyunları İzmir İl Birinciliği yarışmasının tüm detayları ve sonuçları ile birlikte incelenmesini ve gereğinin yapılmasını talep etmekteyiz."

'Hep bir soru işareti var'

soL'a konuşan ve CİMER'e şikayette bulunan bir veli de Volkan Bakkallar'ın Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun Yönetim Kurulu'ndaki üyeliğine dikkat çekti. İddialar nedeniyle duyduğu rahatsızlığı anlatan veli şunları söyledi:

"Oğlum başka bir kurumda lisanslı halk oyunları yapıyor. Yaklaşık 3 yıldır bakanlığın bünyesindeki Türkiye Halk Oyunları'nın düzenlediği yarışmalara giriyorlar. Bizim çocuklarımız en son yarışmada düzenlemeli dalda zeybekte yarıştılar.

Bu kişi, Volkan Bakkallar hem Border'in Yönetim Kurulu Başkanı hem de Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun Yönetim Kurulu'nda üye. Dolayısıyla zaten hep bir soru işareti var burada. Birinci olunca da kulübünü anons ettirip, kendi kulübüne hediyesini, kupasını falan kendi verdi hatta. Usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz, şikayetçiyiz"