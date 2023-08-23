Halk otobüslerinden yeni talep: 65 değil 75 yaş üstü ücretsiz olsun

Halk otobüsü birlikleri artan maliyetleri gerekçe göstererek 15 Ekim'den itibaren 65 yaş üstü yurttaşların toplu taşımayı ücretsiz kullandığı uygulamayı sonlandıracağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bir açıklama yaparak konunun kanunla düzenlendiğini hatırlattı. Özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteğinin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 50 artırıldığını söyledi. Ancak otobüs sahiplerine göre bu yeterli değil.

Devletten destek beklediklerini belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, toplu taşımayı 65 ila 75 yaşındakilerin indirimli, 75 yaşından büyük yurttaşlarınsa ücretsiz kullanmasını önerdi.

Birlik yöneticilerinin bakanlık ve belediye yetkileriyle yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuç kararda etkili olacak.