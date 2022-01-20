Halk itiraz etti, kömür madeni için ÇED toplantısı iptal edildi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Sevinç Köyü'nde işletmeye açılması planlanan kömür madeninin ÇED süreci için bugün saat 10’da halkın katılım toplantısı yapılması planlanıyordu. Toplantı köylülerin ve katılımcıların itirazı sonucu yapılamadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik’in toplantının yapılması konusundaki ısrarına rağmen köylüler, Eskişehir Barosu Çevre Komisyonu Üyeleri, Belediye yetkilileri, kitle örgütleri ve CHP Eskişehir Milletvekilleri COVİD konusunda toplantıda herhangi bir önlem alınmadığı ve ÇED raporu için henüz yeterli incelemeler yapılamadığı için toplantının iptal edilmesi gerektiğini dile getirdiler. Yoğun itirazlar sonucunda toplantı iptal edildi.

Daha önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü planlanan kömür ocağı projesi için "ÇED gerekli değildir" kararı almış fakat açılan dava sonucunda Eskişehir İdare Mahkemesi bu kararı iptal etmişti.

'Yeraltı sularına ciddi etkisi olacak'

ÇED raporu ile ilgili görüşlerini aldığımız Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol planlanan kömür ocağının yeraltı sularına ciddi etkisi olacağını belirtti, bunun raporun hidrojeoloji kısmında da belirtildiğini söyledi. Ayrıca madenden 10 yıl sonunda 12 milyon ton atık çıkacağını, ayrıca madenin bütün Alpu Ovasına etkisinin de incelenmesi gerektiğini belirtti.

'Burası yaşanmaz bir köy haline gelecek'

Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman ise “Burada yapılacak kömür ocağı alanının beşte biri sulu tarım alanında yapılacak, hayvancılık bitecek ve burası yaşanamaz bir köy haline gelecek” dedi.