MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istediği için serbest kalan mafya üyesi lideri Alaattin Çakıcı halkın hayat pahalılığına karşı eylemini hedef aldı.
Çakıcı'nın sokağa çıkan yurttaşlara "provokatör" demesi tepki çekti.
Halk hayat pahalığına karşı sokağa çıktı, AKP ve MHP cephesinden açıklamayı Çakıcı yaptı
Ülkücü mafya Alaattin Çakıcı, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan yurttaşları hedef alarak 'provokatör' dedi.
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istediği için serbest kalan mafya üyesi lideri Alaattin Çakıcı halkın hayat pahalılığına karşı eylemini hedef aldı.
Çakıcı'nın sokağa çıkan yurttaşlara "provokatör" demesi tepki çekti.