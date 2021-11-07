Halk giderek yoksullaşırken Koç Holding 9 ayda 223,6 milyar TL gelir elde etti

Salgın günlerinde emekçiler açlık sınırına mahkum olurken, patronlar kâr rekorlarına imza atıyor.

Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ettiğini duyurdu.

Yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz ve aralıksız sürdürdüğümüz yatırımlarımızın bir neticesi olarak zorlu dönemlerde dahi ülkemiz için değer yaratmayı sürdürüyoruz" dedi