Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulmuştu: Halı dokuma atölyesi ahıra çevrilmiş

Erzurum'un İspir ilçesindeki Kirazlı köyünde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan halı dokuma atölyesi, MHP'li belediye tarafından bir köylüye kiralandı. Kiralanan halı dokuma atölyesi ahıra çevrildi.

Söz konusu olayı sosyal medya üzerinden duyuran gazeteci İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

Erzurum İspir’in Kirazlı köyünde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan halı dokuma atölyesi 2000’lerin başında belediyeye devrediliyor. Belediye bir köylüye kiralıyor. Köylü de ahıra çeviriyor. Duvarlarında, 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' yazıları hala duruyor. Fakat içinde kuzular meliyor.