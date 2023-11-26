Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'ne son başvuru tarihi belli oldu

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri için son başvuru tarihi 29 Şubat 2024 olarak açıklandı.

Yarışmanın amacı, yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmek olarak duyuruldu.

Ödül için katılacak eserlerin konusu serbest. Ancak değerlendirmede Halit Çelenk’in yaşamı, eserleri, mesleki ve yaşam mücadelesi, fikirleri ile hukuk ve/veya hukuk/toplumsal ilişkiler bağlantısının kurulması esas alınacak.

Yarışmaya 1 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2024 tarihleri arasında basılmış veya henüz basılmamış yukarıda belirtilen amaç ve konulu yayın, tez veya her türlü diğer eserler katılabileceği kaydedildi. Katılımcıların yalnız bir eserle yarışmaya başvuru yapabileceği, son başvuru tarihinin 29 Şubat 2024 olduğu duyuruldu.

Türkiye Barolar Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri tarafından yapılan duyuruda katılım koşulları şöyle belirtildi:

"Katılımcılar hukukçu olabileceği gibi, başka disiplinlerden de olabilir. Eserin, hukuk alanında ya da diğer alanlar ile hukuk alanı arasında bağlantı kurarak, bilimsel özgünlüğe sahip olması, akademik yazım ve etik kurallarına uygun olması gerekmektedir. Bir (A4) sayfayı geçmemek üzere, katılımcının (ortak çalışmalarda tüm katılımcıların) adı ve soyadını,

özgeçmişini, eserin oluşturulduğu tarihi, katılımcının iletişim adresini (telefon ya da e-posta adresi ile birlikte) içeren bilgiler, eserle birlikte ayrıca gönderilmelidir. Eserin yayınevi tarafından Seçici Kurula iletilmesi durumunda eser sahibinin, birden fazla yazarlı ve/veya derleme eser olması durumunda yazarların tümünün “yarışmaya katılıma ilişkin olurlarının” yazılı olduğu muvafakat belgesinin gönderilmesi zorunludur. Ayrıca eserin ödül alması durumunda açıklama ve Halit Çelenk internet sitesinde yayınlanmak üzere 5 (beş) sayfayı geçmeyecek bir tanıtım ve özet yazısı gönderilmelidir.

Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış eserler;

Eserin kendisi, Eserin sahibi hakkında tanıtım yazısı ve Eser hakkında özet yazısı (Her üçü de Word programıyla uyumlu bir programla yazılıp harici belleğe kopyalanmış ve birer adet yazılı nüsha biçiminde) 29 Şubat 2024 tarihine kadar, kargo yoluyla “HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜ - Av. Özlem Şen Portakal Çiçeği Caddesi NO: 41/3 Aziziye Mahallesi Çankaya Ankara” adresine iletilmelidir.

Eserin basılı (A4 kağıda çıkış veya yayınevi tarafından basılmış olması halinde bu hali) nüshasının belirtilen tarihe kadar iletilmemesi durumunda Eser değerlendirmeye alınmayacaktır."

Seçici kurul Prof. Korkut Boratav, Av. Gürkan Altun, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen, Av. Ümit Altaş'tan oluşuyor.

Ödül töreni 5 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.