Halit Çelenk Hukuk Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

Av. Halit Çelenk adına düzenlenen Hukuk Ödülleri, Çelenk’in aramızdan ayrılışının 12. yıldönümü dolayısıyla bugün (5 Mayıs) sahiplerine teslim edilecek.

Bu yıl Halit Çelenk Hukuk Ödülü “Negatif Din Özgürlüğü” isimli kitabı ile Serdar Ünver’e; Seçici Kurul Özel Ödülü “Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak - Kelsen Schmitt’e Karşı” isimli kitabı ile Berke Özenç’e verildi.

Akademik Destek Ödülü bu yıl iki eser arasında paylaştırıldı. Bunlardan biri ‘Küresel Adalet: Emperyalizm ve Uluslararası Yargılamalar’ konulu tezi ile Gönenç Hacaloğlu; diğeri ise ‘Anayasal Dönem Olarak Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi’ konulu tezi ile Elif Kumru Paksoy oldu.

Akademik Teşvik Ödülü de Hülya Dinçer’in ‘Süreklileşen Olağanüstü Halde Hesap Verebilirlik Alanının Daralması ve “Kanuni” Sorumsuzluk Rejimi’ başlıklı tezi ile Çağatay Şahin’in ‘Tıp Fakültelerinde Kadavra Eksikliği ve Üniversitelerin Açtıkları Kadavra Alım İhaleleri Üzerine Bir Değerlendirme’ başlıklı makaleleri arasında paylaştırıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın açış konuşmasıyla başlayacak ve Erdal Erzincan dinletisiyle devam edecek olan Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreni bugün saat 19.00’da Türkiye Barolar Birliği Litai Otel Av. Özdemir Özok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Gürkan Altun, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay ve Av. Ümit Altaş’tan oluşuyor.