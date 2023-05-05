Türkiye Komünist Gençliği: Her şeyi değiştirmek için Denizlerin cesaretiyle yürüyoruz!

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ölümlerinin 51. yılında yarın Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda anılacak.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Solcu Liseliler tarafından yapılan açıklamada "Her şeyi değiştirmek için Denizlerin cesaretiyle yürüyoruz! 51 yıl sonra Türkiye’nin yurtsever, dürüst, iyiden yana gençlerini aynı cesaretle yürümeye çağırıyoruz. 6 Mayıs’ta Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndayız" denildi.

TKG'nin sosyal medya hesabından yapılan ve otobüs kalkış yerlerinin bilgisine de yer verilen paylaşımlarda "6 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de Karşıyaka Mezarlığı 2 No'lu kapıda buluşalım" denildi.