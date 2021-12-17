Ülkücü mafya Sedat Peker'in videolarında gündeme gelen Kuzey Kıbrıs'lı Halil Falyalı cezaevinden tahliye edildi.

Falyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla serbest kaldığını duyurdu.

Halil Falyalı, Ekim ayında Girne'de polise teslim olmuştu.

Ülkücü mafya Sedat Peker, geçtiğimiz Mayıs ayında paylaştığı bir videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yaptığını söylemişti. Bu ağın destekçilerinden birinin Süleyman Soylu olduğunu söyleyen Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı'nın da bu işin merkezinde olduğunu iddia etmişti.

Falyalı'nın elinde siyasiler ve bürokratlarla ilgili şantaj kasetleri olduğu, bunların Peker'in de eline geçtiği öne sürülmüştü.