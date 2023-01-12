Halı sahayı yıkıp mescit açmak istediler: Öğrencilerden basın açıklaması

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin aktif olarak kullandığı halı saha yıkılarak anaokulu ve mescit yapılmak istendi. Duruma tepki gösteren öğrenciler ise konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencileri dün sabah okula geldiklerinde, okullarında aktif olarak kullanılan halı sahanın etrafındaki çitlerin bahçeyi ikiye bölmüş olduğunu gördü. Bölünmüş alanın anaokulu ve mescit olarak kullanılacağını öğrenen öğrenciler, bugün bu duruma tepki olarak okul önünde basın açıklamasıyla beraber bir eylem gerçekleştirdi.

Eylemin ardından imza toplayarak PTT'ye yürüyen okul öğrencileri, imzalarını ilçe milli eğitime iletti.