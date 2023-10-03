Hakkında soruşturma başlatılan Ayşenur Arslan: 'Büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum'

Ankara’da İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişimine ilişkin sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve Halk TV’nin programını kaldırdığı gazeteci Ayşenur Arslan, “Terör eylemiyle ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret benim yaptığım” dedi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki “Yeni Bir Sabah” isimli programda, Ayşenur Arslan’ın konuya ilişkin kendilerine gönderdiği mesajı paylaştı.

Küçükkaya’nın aktardığına göre Ayşenur Arslan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Çok üzgünüm yanlış anlaşıldım, yanlış anlaşıldığım için üzgünüm. Teröre sonuna kadar karşı olduğumu, meslek hayatım boyunca hep terörün olduğum bilinir. Adımın terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle çok üzgünüm. Terör eylemiyle ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret benim yaptığım. Beni tanıyan hiç kimse benim teröre ve teröristlere destek olmayacağımı bilir. Beni tanıyan ve birlikte çalıştığım bütün gazeteciler meslek hayatım boyunca terörün karşısında bir adım geri atmadığımın tanığıdır.”

Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamadaysa süreci sorguladığını ve programda terörü lanetlediğini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

“Üstelik programın bütünü izlerseniz ‘bu sözlerimden terör propagandası çıkarılacaktır ama açıkça terörü lanetliyorum’ dedim. Programda var, izleyin göreceksiniz. Savcılığın soruşturma başlattığı anlaşılıyor. İfadeye çağıracaklar, anlaşılan. Giderim ifademi veririm. Ben gazeteciyim yaptığım şey sorgulamaktı. Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum.”