Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı: 'Programın sonlandırılması kararını aldık'

"Medya Mahallesi" isimli programın sunucusu Ayşenur Arslan'ın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin yaptığı değerlendirmenin ardından, Halk TV söz konusu programı yayından kaldırma kararı aldı.

Arslan'ın yaptığı değerlendirmenin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Arslan ve Halk TV hakkında inceleme başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Arslan hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Arslan, Ankara'daki saldırı girişimine dair yaptığı değerlendirme şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

Halk TV'den programı yayından kaldırma kararı

Arslan'ın saldırı girişimine ilişkin yaptığı değerlendirme sonrası, Halk TV söz konusu programı yayından kaldırma kararı aldı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" denildi.

Mahiroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

Hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler gerekçesiyle Arslan hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.dası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.