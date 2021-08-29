Hakkari'de eylem yasağı uzatıldı: Balon uçurmak da yasak!

Hakkari Valiliği oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle daha yasakladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yanısıra "meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi" gibi gerekçeler sıralandı.

Açıklamada il sınırları içinde bu geceden 13 Eylül gecesine kadar 15 gün süre yasaklanan eylem ve etkinlikler şöyle belirtildi:

Balon uçurmak da yasak

"Meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil ve benzeri araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetler..."