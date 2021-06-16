Rapor: Son 4 ayda en az 804 gün eylem yasağı, 6 bin 322 gözaltı

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, son dört aya ilişkin hak ihlallerini, “Adalet Raporu” başlığı altında topladı. Rapora göre; sadece dört ayda en az 131 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi, 804 gün boyunca her türlü eylem ve gösteri yasaklandı, 6 bin 322 kişi gözaltına alındı, 89 kadın cinayeti işlendi, 761 işçi çalışma koşulları nedeniyle yaşamını yitirdi, 349 habere erişim engeli getirildi, cezaevlerinde bin 276 kişi hak ihlaline uğradı.

ANKA'dan Şeyma Paşayiğit'e göre, bu yılın Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayan raporda, "Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görüntü almayı yasaklayan genelgesi, içki yasağı, 103 emekli amirale açılan soruşturma, İnsan Hakları Eylem Planı ve yeni anayasa açıklamaları, '128 milyar dolar nerede' afişleri dolayısıyla açılan soruşturmalar, Boğaziçi eylemleri, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı yapılan protestolar, salgın önlemleri kapsamında kesilen cezalar, sağlıkta yaşanan şiddet, artan işsizlik ve intiharlar" özel olarak işlendi.

İnfaz yasasına rağmen cezaevi kapasitesi fazla veriyor

Cezaevlerindeki durumla ilgili ise şu tespite yer verildi:

"Türkiye'de halihazırda 374 cezaevi mevcuttur. Bu cezaevlerinin kapasitesi ise 250 bin 756 kişi. Geçen yıl nisan ayında çıkarılan infaz yasasına ve açık cezaevlerindekilerin izne çıkmasına rağmen cezaevlerinde halen 276 bin 438 mahpus bulunuyor. Bu kapsamda, kapasite fazlası yüzde 9,70 şeklindedir. Bu mahpusların 235 bin 775’i hükümlü, 40 bin 663’si tutuklu. Mahpusların 200’si LGBTİ, 7 bin 897’si yabancı, bin 453’ü ise ağırlaştırılmış müebbet mahkumudur.

Hapishanelerde 18 yaş altında bin 615 çocuk tutulurken 10 bin 208 kadın mahpusun yanında annesi ile kalan çocuk sayısı ise 743’tür. Tüm bu veriler kapsamda, Türkiye'de cezaevi sayısındaki artışı doğru okuyabilmek için mahpus sayısındaki artışın öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 2005 yılında 50-60 bin civarında olan mahpus sayısı gitgide artmıştır. 31 Aralık 2019 tarihinde cezaevinde bulunan kişi sayısı, 2018 yılının aynı tarihine göre yüzde 10.1 artarak, 291 bin 546’ya yükselmişti. 2018 yılında bu sayı 264 bin 842'ydi."

Cezaevlerinde 1276 hak ihlali

Rapora göre, son dört ayda en az 131 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi. 804 gün boyunca her türlü eylem ve gösteri salgın bahanesiyle yasaklandı. İstanbul Sözleşmesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri, Boğaziçi protestoları, içki satışı, işçi sendikaları eylemleri ve çeşitli soruşturmalar kapsamında toplam 6 bin 322 kişi gözaltına alındı. Birinci derece yakın, eski eş veya sevgili olan erkek, 89 kadını boşanmak istediği, barışmayı veya ilişkiyi reddettiği için öldürdü. 65 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 761 işçi çalışma koşulları nedeniyle yaşamını yitirdi. 349 habere erişim engeli getirildi. Cezaevlerinde 1276 kişi hak ihlaline uğradı.