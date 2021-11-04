Hakkari'de çocuğa cinsel istismar: 2 kişi tutuklandı

Hakkari’de 30 Ekim’de 16 yaşındaki bir çocuk intihar girişiminde bulundu. Yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, polise verdiği ilk ifadesinde babası, kuzeni ve dayısı tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı.

Çocuğun tedavisinin, güvenlik gerekçesiyle başka bir ildeki başka bir hastanede sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan baba, kuzen ve dayı gözaltına alındı. Baba ve kuzen “cinsel istismar” suçlaması ile Hakkari Cezaevi’ne götürüldü. Dayı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (ANKA)