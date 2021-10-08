Hakkari'de 2 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına tepki

Hakkari il merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Üzümcü Köyü'nde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait maden ocağında 6 Ekim'de meydana gelen göçükte 3 maden işçisi enkaz altında kalmıştı. Göçük altında kalan işçilerden Adana nüfusuna kayıtlı 2 işçi yaşamını yitirdi. Diğer maden işçisinin Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Maden ocağının ruhsatsız ve kaçak olduğuna dair iddialar dile getirilirken konuya dair Hakkari İHD, DİSK Hakkari Şubesi, KESK Hakkari Şubeler Platformu, TMMOB Hakkari İl Yürütmesi, ÖHD Hakkari Temsilciliği ortaklaşa bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hakkari Emek ve Demokrasi Güçleri adına yapılan açıklamada, "Soma’da, Ermenek’te, Şırnak’ta ve birçok maden ocaklarında yaşanan katliamların yetkili kurum ve kişilerin ihmallerinden ötürü meydana geldiğini gördük, şahit olduk. Son yıllarda Hakkâri’yi bir rant alanı olarak gören kimi mali çevreler, devlet-şirket ortaklığıyla kentimizin hem doğasını hem de insan sermayesini adeta talan etme yarışına girmiş durumda. Üzümcü’de meydana gelen ve 2 maden işçisinin canına mal olan olay da tam da bu durumun net bir örneğini teşkil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan işçi cinayetlerinin takipçisi olacaklarını ifade eden kurumlar aynı zamanda madene ait ruhsat ve kaçak faaliyet iddialarını da araştıracaklarını ifade etti.