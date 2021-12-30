Hakimden kadınlara: 'Erkekler de öldürülüyor, biz de mi toplanalım'

İstanbul'da 8 Mart 2020’de yapılan "Feminist Gece Yürüyüşü"nde gözaltına alınarak haklarında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme" suçlamasıyla dava açılan 35 kişinin yargılanmasına devam edildi. Hakim, savunma yapan sanığa, "Erkekler de öldürülüyor. '10 kadın öldürülüyorsa 20 erkek öldürülüyor’ diyenler de var. Biz de mi toplanalım" dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda 8 Mart 2020’de yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis müdahale etmiş ve 35 kişiyi gözaltına almıştı.

ANKA'dan Gaye Şeyma Can'ın haberine göre haklarında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme" suçlamasıyla dava açılan 35 kişinin yargılanmasına, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Duruşmaya 7 sanık ve avukatları katıldı.

'Polisler bizi işkenceyle gözaltına aldılar'

Duruşmada savunması alınan sanık Zeynep Büşra Islak, “Suçlamayı anladım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür. Ben de bu kapsamda anayasal hakkımı kullandım, alandaydım. Polisten dağılma doğrultusunda hiçbir ihtar duymadım. Polisler bizi işkenceyle gözaltına aldılar. Biz, orada sadece anayasal haklarımızı kullanıyorduk. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Sanık Emel Karadeniz ise “2019’daki 8 Mart sonrasında çok şey değişti. Kadınlar öldürüldü, tecavüze uğradı, işsiz bırakıldı. 2018’den bu yana her direnmede bulundum. Keşke daha çok bir araya gelebilseydik ve İstanbul Sözleşmesi kaldırılmasaydı” diye konuştu.

Hakim: Erkekler de öldürülüyor

Hâkimin, “Erkekler de öldürülüyor. '10 kadın öldürülüyorsa 20 erkek öldürülüyor’ diyenler de var. Biz de mi toplanalım" demesi üzerine Sanık Karadeniz, “Siz de anayasal hakkınızı kullanabilirsiniz. Bugün 'Kadınlar öldürülüyor' dediğimizde 'Erkekler de öldürülüyor' diyen devlet yetkilisine ben şunu diyeceğim; devletin görevi nedir” karşılığını verdi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, 3 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına ve tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek davayı 28 Nisan’a erteledi.