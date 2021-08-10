Hakim gözaltındaki kardeşi için korumasına karakol bastırdı

Dün Avukat Mazlum Aslan haciz işlemleri bölgede Yusuf Altıntaş adlı şahsın saldırısına uğradı.

Saldırgan Yusuf Altıntaş ifadesi alınmak üzere olayın ardından karakola götürülürken Bakırköy Adliyesi’nde Ağır Ceza Mahkemesi hakimi olarak fiilen görev yapan ağabeyi Mehmet Altınbaş, devletin kendisine atadığı korumayla karakolu bastı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Barosu Mehmet Altınbaş'ın hakim kimliğini kullanarak saldırının faili kardeşi Yusuf Altınbaş’ı gözaltında tutulduğu karakoldan çıkarmaya çalıştığını aktararak "adeta karakolda terör estirmiştir" nitelendirmesinde bulundu.

Baro şunları kaydetti:

"Bağımsız ve tarafsız yargının tarihin tozlu sayfaları arasına gömüldüğü 09.08.2021 günü İstanbul Barosu ve meslektaşlarımız tarafından asla unutulmayacaktır. Varlık sebebi adalet dağıtmak olan bir hakim alenen bir şüpheliyi karakoldan kaçırmaya çalışmıştır. Biz de biliyoruz ki bu zihniyetten adalet beklemek abesle iştigaldir.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak olayı haber alır almaz mümkün olan en kısa sürede meslektaşımıza gerekli mesleki ve hukuki desteği verdik. Sözde hakimin mesleğini tehdit ve tahakküm aracı olarak kullanmasının önüne geçmek için de gerek Bakırköy gerekse Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk ve sözde hakimin karakoldan uzaklaştırılmasını sağladık. Şüpheli mevcutlu olarak sabah savcı karşısına çıkartılacak.

İstanbul Barosu ve İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak hem saldırganın hak ettiği cezayı almasını sağlamak hem de sözde hakim Mehmet ALTINTAŞ’ın cübbesini astırmak için ne gerekiyorsa yapacağımızı ve süreci sonuna kadar yakından takip edeceğimizi tüm kamuoyuna ve değerli meslektaşlarımıza duyururuz."