Hakim gözaltındaki kardeşi için korumasına karakol bastırdı

Dün Avukat Mazlum Aslan haciz işlemleri bölgede Yusuf Altıntaş adlı şahsın saldırısına uğradı.
Saldırgan Yusuf Altıntaş ifadesi alınmak üzere olayın ardından karakola götürülürken Bakırköy Adliyesi’nde Ağır Ceza Mahkemesi hakimi olarak fiilen görev yapan ağabeyi Mehmet Altınbaş, devletin kendisine atadığı korumayla karakolu bastı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Barosu Mehmet Altınbaş'ın hakim kimliğini kullanarak saldırının faili kardeşi Yusuf Altınbaş’ı gözaltında tutulduğu karakoldan çıkarmaya çalıştığını aktararak "adeta karakolda terör estirmiştir" nitelendirmesinde bulundu.
Baro şunları kaydetti: