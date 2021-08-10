Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırıyla suçlanan Yusuf Güzelyurt tekrar serbest bırakıldı

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Yusuf Güzelyurt çıkartıldığı mahkemece adli "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Başsavcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Sulh ceza hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu belirterek şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliye isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgili kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesine kamu adına itirazen talep olunur."

Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını belirterek sonra suç duyurusunda bulunan ancak saldırgan serbest bırakılınca bir hafta sonra intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin Yusuf Güzelyurt tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.

Kaplan ölümünden 1 hafta önce Mehmet A. ve Yusuf Güzelyurt hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunmuştu. Kaplan hakkında yürütülen soruşturma birleştirilmişti.