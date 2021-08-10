Eda Nur Kaplan’ın ablası: Polisi aradığımda 'Biz bir şey yapamayız' dedi

Ankara'da polise gidip cinsel saldırıya uğradığını bildiren ve gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldıktan sonra yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ablası Güler Kaplan ve arkadaşları, katıldıkları bir Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya İle Umudun Olsun programında Kaplan’ın yaşadıklarını anlattı.

Kardeşiyle birlikte uzun süre yetiştirme yurdunda kaldıklarını belirten Güler Kaplan, Eda Nur Kaplan’ın cinsel saldırıya uğradığı gece polisi aradığını söyledi.

'Polis bana ‘Biz bir şey yapamayız’ dedi'

Eda Nur Kaplan ile internetten tanıştıkları Yusuf Güzelyurt ve Mehmet A. ile bir mekanda buluştuklarını ifade eden Kaplan, “Ben bir ara tuvalete gittiğimde Eda’yı zorla alıp götürmüşler. Ben Eda’nın kaçırıldığını anlayınca polisi aradım. Polis bana ‘Biz bir şey yapamayız’ dedi” diye konuştu.

Tehdit mesajları attı

Kimse kendisine inanmadığı ve cinsel saldırı failleri serbest bırakıldığı için kardeşinin intihar ettiğini ifade eden Kaplan, “Kimse bir şey yapmadı. Adamın bir ton dosyası var ama adamı serbest bırakıyorlar. Yusuf olaydan sonra sürekli tehdit mesajları attı. ‘Ben siyasete girmeyi düşünüyorum, benim adımı geçiremezsiniz, seni hayatını bitiririm, memurluğu bırak garsonluk bile yapamazsın’ diyerek Eda’yı sürekli tehdit ediyordu. Eda bana anlattıktan sonra hemen polise gittik. Hastaneye götürdüler, psikiyatri ‘normal’ raporu verdi. Ama normal olan biri bir hafta sonra intihar etmez” ifadelerini kullandı.

Kardeşinin intihar edebilecek bir kişi olmadığını belirten Kaplan, aldığı tehdit mesajlarına dayanamadığını söyledi.

Devlet yanımızda değil

Eda Nur Kaplan’ın arkadaşı Sıla da “Yurt çocuğu olduğumuz için herkes bizi sahipsiz zannediyor” dedi. Bunun üzerine program sunucusu Fulya Öztürk’ün “Devlet yanınızda” sözüne Sıla, “Değil, bizim kimse yanımızda değil. Hiç kimse değil. Biz kendi kendimize dik durmaya çalışıyoruz. Normalde devlet yurtlarından çıkan kızları devlet koruması altına alırlar memur olana kadar. Maddi manevi destek sağlıyorlar. Bize hiçbir şey yapmadılar. 18 yaşına geldiğimiz gibi kapıdan aşağıya” yanıtını verdi.

Başka bir kadını da ölümle tehdit etmiş

Yayına bağlanan Gülşen Sağlam isimli bir kadın da Yusuf Güzelyurt ile aynı şekilde sosyal medyadan tanıştığını ve devamında peşini bırakmadığını anlattı. Sağlam, “Ölümle tehdit etti. Çocuklarımın fotoğrafını çekiyordu. Senelerce uğraştım, şu an 5 mahkemem devam ediyor” dedi.