Hakeme yumruklu saldırı dünya basınında: 'Rezil, korkunç an'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası tüm lig maçları süresiz olarak ertelendi.

Öte yandan olay dünyada da yankı uyandırdı. Hakeme yumruklu saldırıyı dünya basını da manşetlerine taşıdı.

The Sun: Rezil, korkunç an

İngiltere'de yayın yapan The Sun, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyı manşetten okuyucularına duyurdu.

The Sun'ın manşetinde, "Rezil, korkunç an. Kulüp Başkanı, hakemi yumruk atarak yere serdi ve tekmeledi" ifadelerine yer verdi.

Dailymail: Türkiye’deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler

İngiltere'de yayın yapan Dailymail de saldırıyı manşetten verdi.

Haberde, "Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler. Hakem ev sahibi takımın başkanı tarafından dövüldü ve yerde tekmelendi" ifadeleri yer aldı.

BBC: Hakeme yumruk atıldı

İngiliz yayın kuruluşu BBC: Hakeme yumruk atıldı: Türkiye Futbol Federasyonu, saldırı sonrası lig maçlarını süresiz erteledi.

Bild: Türkiye’de skandal

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin internet sitesi de hakeme yumruklu saldırıyı manşetten verdi.

Gazete, Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyı, "Türkiye'de skandal! Kulüp patronu hakemi dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında hakem Halil Umut Meler'e çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca, sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça dayak saldırısı" sözleriyle haberleştirdi.

Mundo Deportivo: Sıra dışı

İspanyol Mundo Deportivo: Sıra dışı! Kulüp Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının sonunda hakeme saldırdı.

Marca: Alışılmadık, utanç verici ve üzücü

İspanyol Marca Gazetesi: "Alışılmadık, utanç verici ve üzücü: Ankaragücü Başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı. Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maç sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı."

FOX Spors: Utanç verici görüntüler

ABD'de yayın yapan FOX Spors: Türk kulüp başkanının hakeme yumruk attığı utanç verici görüntüler.

Tuttosport: Türkiye şokta

İtalya: Tuttosport: "Türkiye şokta. FIFA kokartlı uluslararası hakem Halil Umut Meler, Rizespor maçının sonunda Ankaragücü'nün bir numarası Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Hakem, kulüp başkanı tarafından yumruklandı ve tekmelendi."

Telegraph: Şok edici

İngiltere: Telegraph: Şok edici! Türk Süper Ligi'nde kulüp başkanı, saha içerisinde hakemi yumrukladı. Ardından yere düşen hakeme tekmeler atıldı.

L’equipe: Ankaragücü'nde başkan hakemi ağır şekilde dövdü

Fransa: L’equipe: Ankaragücü'nde başkan hakemi ağır şekilde dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşması dramatik bir sahneyle sona erdi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere yığılan Türk hakem daha sonra çok sayıda kişi tarafından tekmelendi.

Abola: Ankaragücü Başkanı hakeme saldırdı

Portekiz'de yayın yapan Abola: Ankaragücü’nün Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sinirler gerildi. Türkiye'den Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası hakeme saldırdı.