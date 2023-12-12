Hakeme saldıran Faruk Koca kendini böyle savundu: Amacım yüzüne tükürmekti, bir tokat attım

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yumruk nedeniyle yere düşen Meler darp edilmişti.

Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklanırken, Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre Koca, "Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim attığım tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle beni olay yerinden hemen uzaklaştılar. Bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır" diyerek kendini savundu.

"Bana 'Seni öldüreceğim' dedi"

Ankara Batı Savcılığı, maçın hakemlerinin de ifadesini aldı. Hakemler, Faruk Koca'nın kendilerine yönelik bazı ifadeler kullandıklarını ve "Sizi bitireceğim" dediğini iletti. Koca ise 'Sizi bitireceğim' gibi bir ifadesinin olmadığını öne sürdü.

DHA'nın haberine göre, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in ifadesi de tedavi gördüğü hastanede alındı. Meler ifadesinde, bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlattı. Meler, şunları söyledi:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."