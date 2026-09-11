‘Hakaret’ davasından iki kere beraat eden İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla Silivri'de hâkim karşısına çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer duruşmayı takip etmek üzere Silivri’deydi.

İmamoğlu savunmasında, "Eski Tuzla Belediye Başkanı, bana karşı sergilediği nezaketsizlik ve ardından 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali hakkımda şikâyetçi olmasıyla tümüyle uydurma olan bu dava süreci başlamıştır" ifadelerini kullandı.

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"Nezaketsiz" ifadesinin hakaret kastı taşımadığını söyledi.

İmamoğlu, yaşananların ardından dakikalar sonra yaptığı konuşmanın olayla ilgiliymiş gibi gösterildiğini söyleyerek, "İddianamede cümlelerim kesilerek, sanki müştekinin şahsından ve onun adi bir hırsızlık veya yolsuzluk yaptığından bahsediyormuşum gibi aktarılmış" dedi.

İmamoğlu, savunmasında hakkındaki tüm davalara da tepki göstererek, "Siyasetin doğal rekabet alanında yarışmak yerine, milletin iradesine başvurmak yerine, milli iradeyi yok sayarak, gasp ederek, benim hayatım adliye koridorları ile cezaevi arasına sıkıştırılmak ve orada bir şekilde psikolojik işkenceyle geçirilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

2 yıl 1 ay hapis cezası

Duruşma savcısı, İmamoğlu’nun 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nun "hakaret" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İmamoğlu salondan ayrılırken "Atanmış hakimler benim hakkımda karar veremez. Bu karar yok hükmündedir. Moralinizi yüksek tutun" dedi.

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