Transferler sürüyor: Dört belediye daha AKP'ye geçti

Özgür Özel liderliğindeki CHP 31 Mart seçimlerinde, aday gösterdiği sağcı isimlerle seçimi kazanmış, bunu da "başarılı bir strateji" olarak sunmuştu. Fakat bu "başarılı strateji" kısa sürede fiyaskoya dönmüş ve CHP kazandığı belediyeleri teker teker AKP'ye kaptırmıştı.

CHP kazandığı belediyeleri kaptırmaya devam ediyor. Bunun son örnekleri de bugün AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun toplantısında yaşandı.

Dört belediye daha AKP'ye geçti.

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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda düzenlenen törenle dört belediye başkanı AKP'ye katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partiye katılan yeni belediye başkanlarını açıkladı.

Çelik'in açıklamasına göre İzmir'in Foça ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AKP'ye katıldı. Kayseri'de CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun da AKP'ye geçti.

AKP, dördüncü transferi ise Yeniden Refah Partisi'nden yaptı. Muş'un Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'ın da AKP'ye katıldığı belirtildi.

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