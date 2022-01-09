Hakaret davasında karar: Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Tanal'a tazminatı faiziyle ödeyecek

Beyaz TV yayınında CHP'li Mahmut Tanal'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan ve 6 bin TL tazminat ödemesi kararlaştırılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın istinaf başvurusunda karar çıktı. Yerel mahkemenin iki yıl önce verdiği kararı onayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Kütahyalı’nın 6 bin TL’yi iki yıldır işleyen yasal faizini ilave ederek ödemesine karar verdi. Kütahyalı; daha önce de aynı yayın için 14 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın açtığı hakaret davasında İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Beyaz TV'de Tanal'a yönelik sözleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın 6 bin TL tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. (ANKA)