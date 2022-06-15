Hakan Şükür'den dikkat çeken açıklama: Beni kullanarak buraya para getirmeye çalışıyorlar

Cemaat üyeliğinden hakkında yakalama kararı olan eski milli futbolcu ve eski AKP'li vekil Hakan Şükür, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda ilginç iddialarda bulundu.

"Çok zor günler bekliyor Türkiye'yi. Böyle devam ederse o çok büyük paralar kazanıp, bu rejimden istifade edenler de rahat değil. Hepsinin burnundan fitil fitil çıkar. Nasıl kazandıklarını oturup önlerine şapkalarını koyup düşünmeliler. Akıl karı bir kazanç değil, hayatımda böyle bir kazancım olmadı" diyen Şükür, "Düne kadar asgari ücret kazananlar milyon dolarlık servetler yapıp buralara para kaçırıyorlar. Ben görüyorum, kimisi, geçmişten tanıdıklarım beni kullanarak buraya para getirmeye çalışıyorlar. Ben hiç öyle şeye girmem, ihtiyacım olsa da girmem" ifadesini kullandı.