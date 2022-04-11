Hakan Şükür tartışması: Onun adını söyleyemiyoruz

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Socrates yayınında konuk ettiği oyuncu Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu.

Küçükçağlayan, Hakan Şükür'ü ima ederek "Onun adını söyleyemiyoruz galiba" derken, bu yanıt gülüşmelere neden oldu.

Sosyal medyada gündem olan video sonrası bir yazı kaleme alan Hürriyet'ten Ahmet Hakan, "Futbolculuğunu da översin. Attığı gollere destan da yazarsın. Yeter ki... Bu Hakan Şükür denilen kişinin... FETÖ denilen örgütün haşhaş çekmiş gibi peşinden giden biri olduğu gerçeğini atlama" dedi.

Hürriyet'in bir diğer yazarı Nedim Şener konuyla ilgili bir tweeti alıntılayarak "Efsane bir futbolcu iken FETÖ’nün tuzluğu olmayı seçen firari hakan şükür’ü öven Bylokçu Cem gibiler gerçekten mağdur olanların hakkını yiyor" ifadesini kullandı.

Cemaat firarisi Hakan Şükür ise Twitter'da gündem olan videoyu paylaştı "O aslında yoğ… Ancak diktatörlüklerde olabilecek bir durum, Allah’tan Türkiye’de böyle bi şey yok…!!" dedi.