Hakan Şükür'den 7 sene sonra 'Yeşil Kart' açıklaması

Cemaatçi eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7,5 sene sonra ABD'de Yeşil Kart aldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Bundan yaklaşık 5 yıl önce "Hakan Şükür yeşil karta başvurdu" haberleriyle gündeme gelen Cemaatçi isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sonunda Yeşil Kart aldığını dile getirdi.

Şükür, "7.5 sene oldu özlemler duyarak, zaman zaman ağlayarak Ülkemden uzak olduğum. Öyle sıkıntılar yaşadık ki ailemle beraber anlatsak inanması zor. Ve bugün, 7.5 sene sonra Yeşil kartımızı aldık. Bu haberi yüreği güzel olanlar ile paylaşmak istedim. Bir yayında anlatmak üzere" ifadesini kullandı.

Yeşil Kart ABD'de ikamet ve çalışma olacağı sağlayan kart olarak biliniyor.

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