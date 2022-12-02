'Hakan Şükür' nedeniyle yayından alınmıştı: Alper Bakırcıgil'den açıklama

TRT spikeri Alper Bakırcıgil'in Hakan Şükür örneği Kanada-Fas maçına damga vurmuştu. Tüm bu gelişmeler sonrası ise Twitter'dan spikere ait olduğu iddia edilen bir hesap tarafından kurum ile ilişiğinin kesildiğine dair bir paylaşım yapılmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan spiker ise Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Twitter hesabı olduğunu yalanladı.

'Benim hiç Twitter hesabım olmadı'

İşte Alper Bakırcıgil'in o paylaşımı;

"Twitter'da adıma açılan hesap sahtedir. Benim hiç Twitter hesabım olmadı. Bu yapılan Saygısızlığa karşı hukuki işlem başlatılacaktır. Bilginize."

Ne olmuştu?

TRT'de yayınlanan Kanada-Fas maçında 4. dakikada gol olması üzerine, spiker Alper Bakırcıgil, Dünya Kupaları tarihindeki en erken golün Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini verdi. Devre arası spikerin değiştiği ve ikinci yarıyı spiker Cüneyt Kıran'ın anlattığı görüldü.

Görevden alındığı iddia edildi

Alper Bakırcıgil ile ilgili yayından alma kararından bir süre sonra işten çıkarma bilgisi geldi. Bakırcıgil'e kurum ile ilişkisinin kesildiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak Bakırcıgil, adına açılmış olan sahte sosyal medya hesabından yayınlanan mesajla işten ayrıldığını öne sürdü.