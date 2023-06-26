Hakan Fidan'dan Karadağ'da patronlara hükümetten tam destek mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi'ne katılmak için gittiği Karadağ'da Karadağ Türk Ticaret Odası'nın açılışında konuştu.

Karadağ'da Türk sermayeli yatırımların toplamının 344 milyon avroya ulaştığını belirten Fidan "Doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Karadağ'da en üst sıralarda bulunmaktayız. Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesiyle geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz 200 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Ticaret adamlarımızın ortaya koyduğu 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize bu yıl sonunda ulaşmayı öngörüyoruz. Ama biliyorum ki bu rakam sayın cumhurbaşkanlarımız için yeterli olmayacak" diye konuştu.

Karadağ'da özellikle enerji, turizm, altyapı, eğitim, sağlık, tarım, ormancılık, iletişim ve bilişim gibi alanlarda yatırım potansiyelinin olduğunu kaydeden Fidan, otoyol, demiryolu ve havaalanı yenilemesi gibi projelerin de halihazırda mevcut olduğunu belirtti.

"İş insanlarını bu vesileyle bu projelere odaklanmaya ve ihalelere katılmaya teşvik ettiğini" vurgulayan Fidan, sivil havacılık alanında da işbirliğini derinleştirdiklerini kaydetti. Fidan THY'nin Karadağ'a haftalık seferlerini artırdığını ve Pegasus Havayolları'nın da 19 Temmuz'da seferlere başlayacağını söyledi.

'Hükümet olarak daima her alanda iş adamlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz'

Geçen haftalarda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hizmet İhracatçıları Birliği ve THY ile verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Fidan "Ekonomik gücümüz, milli güvenliğimiz ve ülke refahımızın en önemli unsurlarındandır. Hükümet olarak daima her alanda, sizlere, iş adamlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. 260 temsilcilikle dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz. Çok kısa sürede bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

AA'nın aktardığına göre Fidan "Türk iş dünyasının önünü dünyanın her yerinde yenilikçi ve tesirli girişimlerle açmaya devam edeceklerini, bunu yaparken iş insanları ve ticaret odalarıyla çok yakın temas ve eşgüdüm içinde olmayı da sürdüreceklerini ve Türkiye'nin büyükelçiliğinin kapısının her zaman onlara açık olduğunu" bildirdi.