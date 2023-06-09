Hakan Fidan yurtdışı görüşmelerine başladı: Bakanlarla görüştü

Eski MİT Başkanı yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmeleri yaparak Kırgız, Moldova ve Estonyalı mevkidaşlarıyla konuştu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde muhatapları Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmişlerdir" denildi.