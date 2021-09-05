'Hakan Fidan Suriye istihbaratıyla Bağdat’ta görüşecek' iddiası

Rudaw'ın Iraklı güvenlik unsurlarına yakın kaynaklardan aktardığı iddiaya göre, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük arasında Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir görüşme gerçekleşecek.

İddia, Türkiye basını tarafından da doğrulanırken, Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Bağdat’ta gerçekleşecek görüşme için “yeni bir sürecin başlangıcı olabilir” dedi.

Pekin “Suriye’de iç savaşın çıktığı 2011 yılı ortalarında kopan Türkiye-Suriye ilişkileri nedeniyle her iki tarafında maddi manevi büyük kayıpları oldu. Birkaç yıldır Rusya ve İran gibi aracı ülkeler üzerinden yürütülen sürecinde çok fazla bir anlamı kalmadı. Hakan Fidan ile başlayan süreç kesinlikle diplomasi ve siyaset kanallarını yeniden aktif hale getirecek. Yeni bir dönem başlayacak” dedi.

Pekin “Ayrıca bu süreci Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile yürütülen olumlu ilişkiler kapsamında değerlendirmek gerekiyor. Bağdat temasını çok daha güçlü adımlar izleyecek” diye konuştu.

Türk ve Suriye istihbarat birimlerinin en yetkili iki ismi en son 2020 yılı ocak ayında Moskova’da bir araya gelmişti.