Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için geldiği Antalya’da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımla görüşmeyi duyurdu.

Fidan'ın Washington'a gitmesi bekleniyor

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Dışişleri Bakanı Fidan'ın haftaya Washington'a giderek orada da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin beklendiğini yazdı. Ziyaret tarihi olarak 7-8 Mart'a işaret edildi. Gündemde Gazze ve Ukrayna'nın olması bekleniyor.