Hakan Fidan, Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

Görüşmede hangi konuların ele alınacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakan Fidan’ın bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada Hakan Fidan'ın Irak ziyareti hakkında, "Ziyaret vesilesiyle, Irak’la işbirliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" açıklaması yapılmıştı.

Birçok isimle görüştü

Bakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile başkent Bağdat’ta bir araya geldi. Fidan daha sonra Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ile görüştü.

Fidan, ardından Irak eski Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştükten sonra Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile bir araya geldi. Son olarak Bakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Al Abbasi ile görüştü.