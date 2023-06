Hakan Fidan: Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, bakanlıkta yapılan devir teslim töreniyle görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Törende konuşan Çavuşoğlu "8 yıl taşıdığım bu bayrağı Fidan'a devrediyorum. Kurum kültürümüz birbirine benziyordu. En zor coğrafyalarda devletimizin bekasını birlikte koruduk" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türk hariciyesi bir an bile tedirginlik göstermiyordu. Ben de bu bayrak yarışına katıldım. Bayrak dışişleri bakanı olarak nasip oldu. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türkün olduğu her yerde devlet devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Büyük bir sorumluluktu. Bayrağı devretme sırası bize geldi."

Çavuşoğlu'nun ardından konuşan yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasına Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.

Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanmam nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Çavuşoğluyla arkadaşlığımız okul sıralarında başladı. Kendisi devlet adamı ve dost olarak üstün meziyetler ortaya koydu.

Devletimizin milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim.

Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında aranıza katılmaktan gurur duyuyorum. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin."