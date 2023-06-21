Hakan Fidan Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Ukrayna İyileştirme Konferansı" için Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Fidan ayrıca Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmeler gerçekleştirdi.