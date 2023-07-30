Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı arasında NATO görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede, görüşmede Kuran'a yönelik İsveç'te düzenlenen saldırıların ele alındığı, Fidan'ın "İfade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu" vurguladığı ve saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklediklerini söylediği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin ele alındığı belirtildi.