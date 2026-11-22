Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki vize serbestisi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında konuşan Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin tamamlanması için talimat verdiğini belirtti.

Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için Türkiye'nin tamamlaması gereken bazı başlıklar bulunduğunu söyleyen Fidan, bu konularda yasal düzenlemelerin Meclis'ten geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, "Bu vize serbestisinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Meclis'ten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen kurumlar arası çalışmaların tamamlandığını belirten Fidan, hazırlanan taslakların AB yetkilileriyle teknik düzeyde görüşüldüğünü kaydetti.

Fidan, Türkiye'den Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularına ilişkin rakamları da paylaştı. Her yıl yaklaşık 1,2 ila 1,3 milyon kişinin vize başvurusu yaptığını belirten Fidan, başvuruların yüzde 85 ila 86'sının kabul edildiğini söyledi.

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