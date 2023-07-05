Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Görüşmede NATO'nun genişlemesi, Tahıl Anlaşması ve uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ele alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hakan Fidan, Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Görüşmede NATO'nun genişlemesi, Tahıl Anlaşması ve uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ele alındı.