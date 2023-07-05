Kolezyum’a adını kazıyan turist özür diledi: ‘Antik olduğunu bilmiyordum’

Geçen ay sonunda yaklaşık 2000 yıllık Kolezyum’un duvarına anahtarla ‘’Ivan+Hayley 23’’ yazan turistin kimliği, video görüntüsü ve kayıtlar sayesinde tespit edildi. İngiltere’de yaşayan Bulgaristan asıllı 27 yaşındaki Ivan Dimitrov olduğu belirlenen turist hakkında, kültürel mirasa zarar verdiği için soruşturma açıldı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Dimitrov suçlu bulunursa 5 yıla kadar hapis ve 15 bin euro’ya kadar para cezasına çarptırılabilir.

İtalya’da büyük tepki çeken vaka sonrası Ivan Dimitrov, Roma yönetimine ve savcılığa bir mektup yazarak özür diledi. Roma merkezli ulusal gazete Il Messaggero’nun haberine göre Dimitrov mektubunda, anahtarla kazıdığı duvarların antik olduğunu bilmediğini iddia etti.

Il Messaggero, bugün baş sayfadan duyurduğu haberinde ‘’Ivan’dan İtalyanlara sürreal mektup’’ ifadesini kullandı. Gazeteye göre turist mektubunda, ‘’Yaptığımın ciddiyetinin bilincinde olarak, tüm insanlığın mirası olan bir yapıya verdiğim zarar için hem İtalyanlara hem de tüm dünyaya bu satırlarla içten ve samimi özürlerimi sunuyorum’’ dedi ve şöyle devam etti:

‘’Derin bir utançla itiraf ediyorum ki, anıtın antik olduğunu ne yazık ki ancak olanlardan sonra öğrendim.’’