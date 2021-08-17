Haiti'deki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı bin 419'a yükseldi

Haiti açıklarında cumartesi meydana gelen deprede ölü sayısı artıyor.
Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1419'a çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bin 900'ü geçtiğini belirtti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
Ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuş, Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.
Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.