7,2'lik felaketin ardından Haiti'ye ilk yardım eli Küba'dan

Yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Haiti'de Kübalı sağlıkçılar depremin hemen ardından alanlarda çalışmaya başladı.

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7,2 büyüklüğünde ağır bir depremle sarsılan Karayip ülkesi Haiti'ye ilk yardım eli Küba'dan geldi. Sabah meydana gelen depremin hemen ardından yola çıkan Kübalı sağlıkçılar adaya ayak basar basmaz depremzedelerin tedavilerini üstlendi.

Bölgeye yardım malzemeleri ve tıbbi ekipmanla gelen Kübalı doktorlar şimdiye kadar 200'ün üzerinde ölüm bildiren Haiti'nin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Konuya ilişkin Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, sosyal medya hesabı üzerinden "Haiti ile dayanışmamızı yineliyor ve başta ölenlerin yakınları olmak üzere halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Bugün erken saatlerde sağlık dayanışmacılarımız depremden etkilenen hastane tesislerinin dışında bile yaralıları tedavi ediyor." mesajını paylaştı.

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