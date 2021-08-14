Haiti'de ölü sayısı 227'ye yükseldi

Batı Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 227'ye yükseldi ve olağanüstü hal ilan edildi.

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Haiti'nin batısında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 227 kişi hayatını kaybederken, hükümet bir aylık olağanüstü hal ilan ettiğini söyledi.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin başkent Port-au-Prince'in yaklaşık 150 km batısındaki Petit Trou de Nippes kasabasından 8 km uzaklıkta, 10 km derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Haiti Sivil Koruma servisi, depremin ardından yüzlerce kişinin yaralandığını veya kaybolduğunu söyledi.

Karayip ülkesi, 2010 yılında önce 7 büyüklüğündeki bir depremi yaşamıştı. 2010'daki depremin ardından 100 binlerce kişi yaşamını yitirirken ülke büyük bir insani krize girmişti.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Haiti'de tsunami tehdidinin artık geçtiğini bildirdi.

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