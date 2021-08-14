Haiti'de ölü sayısı 227'ye yükseldi

Haiti'nin batısında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 227 kişi hayatını kaybederken, hükümet bir aylık olağanüstü hal ilan ettiğini söyledi.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin başkent Port-au-Prince'in yaklaşık 150 km batısındaki Petit Trou de Nippes kasabasından 8 km uzaklıkta, 10 km derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Haiti Sivil Koruma servisi, depremin ardından yüzlerce kişinin yaralandığını veya kaybolduğunu söyledi.

Karayip ülkesi, 2010 yılında önce 7 büyüklüğündeki bir depremi yaşamıştı. 2010'daki depremin ardından 100 binlerce kişi yaşamını yitirirken ülke büyük bir insani krize girmişti.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Haiti'de tsunami tehdidinin artık geçtiğini bildirdi.